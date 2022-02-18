Киев, , 19:07 — REGNUM Информация о диверсии украинских силовиков на химическом заводе в ДНР и о наступательных действий со сторона ВСУ ложна, написал 18 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Кулеба «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе».

По словам главы украинской дипломатии, Киев полностью отдан «исключительно дипломатическому урегулированию».

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Напомним, заместитель главы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в ночь на 18 февраля украинские диверсанты пыталась подорвать ёмкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в городе Горловка.

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