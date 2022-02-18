Бишкек, 18 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров поставил задачу сократить на 50% количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании коллегии министерства внутренних дел сегодня, 18 февраля.

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«Если раньше выдачей лицензий автошколам занималось министерство образования, а госучреждение «Унаа» при министерстве цифрового развития выдавало автомобильные права, то сейчас все эти функции переданы МВД», — отметил он.

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Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что граждане ждут большей эффективности от правоохранительных органов.

«Экономическое благосостояние республики зависит не только от финансистов, но также и от вас. Вы должны сделать так, чтобы фраза «Моя милиция меня бережет» полностью соответствовала своему смыслу и люди вновь начали больше доверять вам», — подчеркнул глава правительства.

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