Екатеринбург, 18 февраля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев призывает представителей власти на Урале активнее выявлять радикальных элементов среди мигрантов. Об этом он заявил 18 февраля на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Уральского ФО.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Так, поручено активизировать деятельность по своевременному выявлению граждан, исповедующих радикальные взгляды, а также склонных к совершению противоправных действий. Кроме того, Патрушев потребовал не допускать формирования этнических анклавов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Екатеринбурге группа мигрантов напала на женщину и её дочь. А позднее выяснилось, что эта компания уже давно терроризирует местных жителей и полиция об этом знает.