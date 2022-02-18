Москва, , 18:56 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» запустили всероссийский мониторинг состояния студенческих общежитий, по итогам которого будет составлен их рейтинг. Результаты будут подведены в марте 2022 года и переданы в ЦИК партии «Единая Россия» и Правительство РФ для приоритетного включения общежитий в программу по капитальному ремонту. Об этом сообщил Председатель МГЕР Антон Демидов.

Студенческое общежитие СурГУ

«Мы привлечем студентов к данному мониторингу и учтем их мнение при составлении итогового рейтинга. Данную акцию мы проводим в рамках реализации Народной программы Партии. Во время сбора предложений просьбы от студенческого сообщества и преподавателей поступали самые разные, но главный вопрос был посвящен улучшению состояния общежитий. Многие студенты российских вузов приезжают на учебу из других городов. Большинство из них живут в общежитиях и очень важно, чтобы их проживание было комфортным», — рассказал Антон Демидов.

В ходе мониторинга молодогвардейцы будут проверять внешнее состояние здания, комнат для проживания, наличие пандусов, помещений для досуга студентов. По завершении мониторинга активисты организуют встречи, на которых совместно с представителями вузов обсудят состояние общежитий.

Напомним, в 2021—2022 годах в рамках конкурса «СтудАктив» активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно со студентами в регионах отремонтировали и оборудовали 10 коворкингов для досуга студентов вузов и ссузов.