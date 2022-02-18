Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул и мэр города Эрик Адамс разработали план по повышению безопасности городского метрополитена на фоне недавних нападений бездомных на пассажиров, сообщает 18 февраля The New York Post.

Метро Нью-Йорка

В рамках плана в метро будут направлены группы медсестер, социальных работников и полицейских, которые попытаются убедить психически больных и бездомных, живущих в метро, добровольно обратиться за помощью.

В последние месяцы в метро Нью-Йорка участились схожие инциденты, в ходе которых злоумышленники выталкивали на рельсы случайных пассажиров. Недавно на Манхэттене в результате этого погибла женщина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне попыток властей Нью-Йорка завлечь обратно после пандемии туристов и офисных работников в городе была проведена агрессивная кампания по зачистке улиц Манхэттена от бездомных людей.

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