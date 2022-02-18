Москва, 18 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Запасы монетарного золота в международных резервах России за январь 2022 года сократились на 0,14% и по состоянию на 1 февраля составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Стоимость золота в международных резервах за месяц снизилась на 0,62% — со $133,070 млрд на 1 января до $132,256 млрд на 1 февраля. Доля золота в резервах также немного сократилась — с 21,10% до 20,99% соответственно.

В целом на начало февраля, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,63 млрд, специальные права заимствования — $24,09 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,26 млрд.