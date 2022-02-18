Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Пластинка «?» рэп-исполнителя XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой) получила звание самого прослушиваемого хип-хоп-релиза на платформе Spotify. Соответствующей информацией поделилось издание HipHopDX 18 февраля.

Рэпер XXXTentacion U.S. Department of Corrections

Известно, что альбом преодолел отметку в 7,8 млрд прослушиваний, тем самым поставив рекорд среди всех хип-хоп-проектов. Обладателем предыдущего рекорда является альбом Scorpion канадского рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм).

Напомним, что XXXTentacion скончался 18 июня 2018 года. Причиной смерти артиста стало вооружённое нападение.

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