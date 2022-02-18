Москва, , 18:51 — REGNUM Завершается четвертый трек программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». Итоговые мероприятия для участников проведут члены клуба лидеров «Эльбрус».

Школьники Светлана Иванова, ИА REGNUM

В четвертом треке программы «Орлята России» ученики 1 — 4 классов изучали основные аспекты лидерства, попробовали себя в роли организаторов, а также осваивали технологии командной работы на основе личного вклада в решение общих задач.

«На занятиях с детьми педагоги отвечали на вопрос: кто такой лидер и какими качествами должен обладать этот человек сегодня? Совершенно точно, что лидерство — это понятие динамично развивающееся и соответствующее запросу времени. На занятиях программы ребята раскрывали свои организаторские способности и создавали эффективные команды для проведения коллективно-творческих дел. Пожелаю нашим детям, чтобы каждый стал профессионалом и лидером в своём деле, — подвел итоги трека директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.

В качестве финального мероприятия трека для участников программы в Вологодской, Нижегородской, Тюменской (21 февраля в 12:00 по местному времени), а также Омской и Челябинской областях (22 февраля в 12:00 по местному времени) пройдут уроки лидерства от победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Лидеры России», членов клуба «Эльбрус». Школьников из Московской области 22 февраля в 12:00 ждет встреча с амбассадором трека — Алексеем Комиссаровым. Они побывают на экскурсии в офисе АНО «Россия — страна возможностей» в Москва-Сити и узнают личную историю ее руководителя.

Программа «Орлята России» стартовала в октябре прошлого года. Ее совместно реализуют Российское движение школьников и Всероссийский детский центр «Орлёнок» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В течение года последовательно пройдут 7 треков: эрудит, хранитель исторической памяти, мастер, лидер, спортсмен, доброволец и эколог. По итогам программы, участников ждут образовательные смены в регионах, а самые активные получат путёвки в «Орлёнок».

Клуб Лидеров «Эльбрус» был создан осенью 2018 года по инициативе победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время клуб «Эльбрус» насчитывает 335 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», а также участниками программ управленческого кадрового резерва. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны — более 42 608 человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны с 2018 года.