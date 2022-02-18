Ижевск, , 18:48 — REGNUM Предстоящие выходные, 19 и 20 февраля, в Удмуртии будут снежными и ветреными. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Снегопад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Пройдет небольшой и умеренный снег, порывы ветра будут достигать 10−14 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит — 3… — 8 °C, в дневные часы столбики термометров будут находиться в диапазоне от — 1 °C до — 6 °C.

В ночь на воскресенье, 20 февраля, а также в светлое время суток потеплеет до 0… — 5 °C.

По предварительному прогнозу, к началу рабочей недели интенсивность осадков будет ослабевать, температурный фон существенно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии синоптики подготовили предварительный прогноз погоды на предстоящие выходные и на начало следующей недели. Пройдут осадки в виде мокрого снега, в субботу местами сильные. Вероятны метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 20 м/с.

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