19 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 10:45 — REGNUM В Москве в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке открывается новый выставочный проект «Друзья Пушкина».

Выставка «Друзья Пушкина». Государственный музей А. С. Пушкина. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка посвящена современникам поэта — его дружескому окружению в разные периоды жизни. На выставке зрители увидят портреты и личные вещи тех, с кем был связан Пушкин отношениями, в основе которых лежала духовная близость и общие интересы. Среди экспонатов выставки — картины, гравюры и литографии, в которых предстает Россия пушкинского времени. Все экспонаты выставки — из уникальной коллекции Музея Пушкина.

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портреты сестры А. С. Пушкина — Ольги Сергеевны Павлищевой, и отца поэта — Сергея Львовича Пушкина. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Воротник, принадлежащий О. С. Павлищевой, сестре А. С. Пушкина. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Портрет Арины Родионовны Яковлевой. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Главные символы экспозиции, объединяющие пространство трёх залов выставки в единое целое, — стол и зеркала. Стол — предмет обихода, чаще всего ассоциируемый с представлением о дружеском времяпровождении. А зеркала — элемент, в котором отражаются портреты современников Александра Сергеевича, да и мы сами.

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет А. П. Бакунина. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Книги П. А. Жуковского. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Книги Евгения Баратынского. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Структурно выставка разделена на несколько разделов. Первый раздел посвящен пребыванию Пушкина в Михайловском, куда он был сослан. Это было одинокое время для поэта, несмотря на то, что к нему приезжали лицейские друзья и он вёл переписку. В этом же разделе представлены изображения членов семьи Пушкина.

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет А. Н. Раевского. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет А. А. Дельвига. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следующий центральный раздел посвящен лицейскому периоду Пушкина. В воспоминаниях поэта и в его поэзии лицей предстаёт как идеальное царство дружбы. А. А. Дельвиг, И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер — лицеисты, с которыми у Пушкина сложилась прочная дружба.

Петр Вяземский, Евгений Баратынский, Василий Жуковский. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Портрет К. К. Данзаса. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет Алексея Николаевича Вульфа. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Портрет Елизаветы Михайловны Хитровой. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В разделе, посвященном южной ссылке поэта, главный персонаж — А. Н. Раевский, дружба с которым в Одессе была далека от тех привязанностей, к которым поэт привык.

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отдельные разделы посвящены дружеским отношениям Александра Сергеевича с декабристами и его общению с участниками литературных и театральных обществ.

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка будет открыта с 19 февраля по 31 июля. Стоимость билета на выставку 200 рублей. Проход осуществляется по QR-коду.