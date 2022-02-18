Тюмень, 18 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Тюмени на Лесобазе во время прогулки погиб ребёнок. Об этом сообщает портал 72.ru

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горка

Трагедия произошла 14 февраля. По предварительной информации, школьник упал с горки.

«Медики боролись за жизнь ребенка — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщила изданию пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельске скончался семилетний мальчик, пострадавший в ДТП.