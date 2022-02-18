Ижевск, 18 февраля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Удмуртии 693 подростка вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник-М». Об этом сообщила замглавы минздрава республики Марина Петренко.

Vk.com/mihailohlopkov Вакцинация от коронавируса подростка

По ловам специалистов, темпы вакцинации среди жителей республики в возрасте от 12 до 17 лет недостаточны. При этом подростки переносят вакцинацию достаточно хорошо, серьезных осложнений и побочных эффектов не наблюдается, передает портал Izhlife.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавируса для подростков поступила в республику 24 января. В состав партии вошли 960 комплектов препарата. Таким образом, до настоящего момента не реализовано около 27,8% имеющейся в наличии детской прививки.

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