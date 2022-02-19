Приштина, Сербия, 19 февраля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 февраля заявил, что власти постарались сделать все, чтобы рост цен на электроэнергию минимальным образом сказался на семейном бюджете граждан.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что большая часть расходов пришлась на казну и цены на электричество в Косово не превышают цены в соседних странах.

Тем не менее Курти отметил, что в Косово не хватает мощностей для увеличения производства электроэнергии, поэтому гражданам стоит экономить электроэнергию, чтобы сэкономить не только свои деньги, но и средства из бюджета.