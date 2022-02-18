Кострома, 25 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Один миллион туристов планирует принять Костромская область в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Ситникова. В прошлом году регион посетило 955 тысяч туристов. Это почти на 4% больше, чем в 2016 году. В целом за пять лет количество туристов увеличилось более чем на 250 тысяч человек или на 36,6%.

«Новые объекты построены, например, Музей сыра — шикарное место, где можно познакомиться со всем производством, со спецификой, очень много интерактива, народ валит сейчас туда толпой. Еще одно очень интересное место — это «Сырный вокзал», это такое местечко в пригороде, где ты можешь остановиться отдохнуть, покушать, познакомиться с историей сыроделия в Костромской губернии. Сейчас в регионе пойдут летние мероприятия. Рассчитываем, что в этом году мы подойдем к показателю — миллион туристов в год», — сообщил Сергей Ситников.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области работают 130 гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, санаториев и профилакториев. Всего в регионе более 3 тысяч номеров от хостелов до гостиниц уровня 4 звезды. В текущем году намечено открытие еще одной новой гостиницы в Костроме. В 2016 году в гостиницах региона останавливался каждый седьмой приезжающий в Костромскую область турист, в 2017 году — каждый третий.

Отметим, что область в 2018 году готовится провести событийные мероприятия как в Костроме, так и в районах области: международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», гала-концерт Международного фестиваля «Музыка — дорога в жизнь» в деревне Русиново Красносельского района, Межрегиональная Иоанно-Предтеченская ярмарка в Шарье и др. Среди новых — Сырный фестиваль, Всероссийский открытый фестиваль «Русский рожок», фестиваль парусного спорта, фестиваль «Чухломская пуговка», фестиваль воздухоплавателей в Нерехте и др.