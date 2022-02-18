Румыния, 18 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В городе Тымбоешти (уезд Вранча на северо-востоке Румынии) полиция задержала 38-летнего местного жителя, разыскиваемого французскими правоохранителями за сутенерство. Об этом 18 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США Проститутка

Согласно официальной информации, указанный гражданин находится в международном розыске с 2020 года. Других деталей не сообщается.

В настоящее время задержанный мужчина находится в пункте временного содержания во Вранче. Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней он будет выдан властям Франции.