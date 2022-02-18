Тирана, 18 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Посольство США в Албании 17 февраля опубликовало пресс-релиз, посвященный решению Конституционного суда Албании о лишении силы резолюции парламента об отставке президента Илира Меты.

Ivanrkv Илир Мета

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в посольстве США заявили, что за год и три месяца работы (Конституционный суд Албании начал работу лишь в декабре 2020 года) суд доказал свою принципиальную функциональность и беспристрастность, рассматривая лишь факты и аргументы и принимая решения на основе Конституции невзирая на лица.

США также поддержали продолжение реформы правосудия в Албании.

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Конституционный суд Албании 16 февраля принял решение против отставки президента Албании Илира Меты. Требование об отставке было ранее одобрено парламентом по предложению правящего большинства. Политика обвинили во вмешательстве в парламентские выборы в апреле 2021 года, однако суд не нашел в действиях Меты серьезного нарушения конституционных положений.