Вашингтон, 18 февраля 2022, 18:28 — REGNUM Компания американского актёра Уилла Смита собирается выпустить аналог японского сериала «Мы не можем быть вместе». Информацией об этом поделилось издание «Афиша Daily» 18 февраля.
Так, представители Westbrook Studios уже выкупили права на сериал и в ближайшее время планируют запустить съёмочный процесс ремейка. Исполнительными продюсерами будущего проекта назначены Теренс Картер, Дэвид Бурштейн и Ясуки Акимото.
Напомним, что Westbrook Studios была основана Уиллом Смитом и его супругой Джадой Пинкетт Смит в 2019 году. Основной целью компании является создание глобального контента семьи Смит.
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