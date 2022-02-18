Вашингтон, 18 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Компания американского актёра Уилла Смита собирается выпустить аналог японского сериала «Мы не можем быть вместе». Информацией об этом поделилось издание «Афиша Daily» 18 февраля.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

Так, представители Westbrook Studios уже выкупили права на сериал и в ближайшее время планируют запустить съёмочный процесс ремейка. Исполнительными продюсерами будущего проекта назначены Теренс Картер, Дэвид Бурштейн и Ясуки Акимото.

Напомним, что Westbrook Studios была основана Уиллом Смитом и его супругой Джадой Пинкетт Смит в 2019 году. Основной целью компании является создание глобального контента семьи Смит.