Москва, , 18:25 — REGNUM Запад всегда найдёт повод, чтобы попытаться ослабить Россию, а также Белоруссию, заявил 18 февраля по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.

Путин и Мир Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Путин «Санкции будут вводить в любом случае».

Он отметил, что сегодня поводом ввести антироссийские санкции стали «события на Украине» — повод Запад найдёт в любом случае.

Владимир Путин «Потому что цель в другом. Цель — затормозить развитие России и Белоруссии».

Российский президент назвал такие ограничительные меры «нелегитимными», а политику, используемую Западом против России и Белоруссии — «недобросовестной конкуренцией».

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