Вашингтон, , 18:39 — REGNUM В американском штате Иллинойс вследствие снежной бури была закрыта часть межштатной автомагистрали, сообщает 18 февраля Reuters.

Округа штата Иллинойс Wandresen22

Шоссе Interstate 39 вблизи Эль-Пасо было частично закрыто после нескольких аварий 18 февраля, рассказал телеканал ABC 7 в Чикаго. При этом о пострадавших не сообщалось.

Полиция штата предупредила, что шоссе между городами Нормал и Минок будет закрыто на ближайшие 12 часов.

Ранее более 230 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за снежной бури в центральной и восточной части США.

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