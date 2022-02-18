Вашингтон, 18 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В американском штате Иллинойс вследствие снежной бури была закрыта часть межштатной автомагистрали, сообщает 18 февраля Reuters.

Wandresen22 Округа штата Иллинойс

Шоссе Interstate 39 вблизи Эль-Пасо было частично закрыто после нескольких аварий 18 февраля, рассказал телеканал ABC 7 в Чикаго. При этом о пострадавших не сообщалось.

Полиция штата предупредила, что шоссе между городами Нормал и Минок будет закрыто на ближайшие 12 часов.

Ранее более 230 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за снежной бури в центральной и восточной части США.