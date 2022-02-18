Подгорица, 18 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Черногории подготовило законопроект о временном ограничении цен на основные продукты питания, сообщил министр Яков Милатович после заседания Социального совета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

Общественный совет опубликовал выводы, призывающие депутатов парламента Черногории как можно скорее принять поправки к Закону об акцизах, которые ограничили бы рост цен на топливо.

«Минэкономразвития подготовило законопроект о временном ограничении некоторых цен, и мы впервые сможем иметь нормативную базу для этого, как еще один ответ, который в некоторых кризисных ситуациях у правительства есть. инструмент временного ограничения цен. Этот закон будет вынесен на общественное обсуждение уже на следующей неделе, и я надеюсь, что в ближайшее время он будет определен правительством, и как таковой он будет далее рассмотрен в парламенте», — заявил Милатович.