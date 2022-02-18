Рига, , 18:14 — REGNUM В Риге прошел семинар, организованный одним из наиболее яростных оппонентов России, депутатом Европарламента от Латвии Андриусом Кубилиусом, и посвященный планам отказа ЕС от российского газа. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook.

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Отмечается, что на семинаре выступали европейские политики и эксперты, настроенные на прерывание экономических связей с Россией. Одним из главных докладчиков и «обличителей «Газпрома» выступил бывший заместитель министра экономики РФ Владимир Милов.

Как сообщил принявший участие в семинаре представитель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов, он зафиксировал основные аргументы европейских противников сотрудничества с Россией. «Эти аргументы надо знать для того, чтобы понимать, какое будущее готовит для жителей Евросоюза часть ее политической элиты и экспертного сообщества», — заметил он.

По его словам, прозвучавшие на семинаре аргументы за сокращение использования российского газа сводятся к следующему:

— Россия — якобы недемократическое государство. Покупая российский газ, Евросоюз материально поддерживает существование неправильного режима;

— «Газпром» снизил поставки газа в Евросоюз в последние годы, чем вызвал резкий рост цен на газ и электричество;

— если будет запущен газопровод «Северный поток-2», то на рынке ЕС появится столько дешевого газа, что промышленные круги Германии и других стран пролоббируют отказ от «Зеленого перехода» (Green Deal — переход к безэмиссионной экономике в течение ближайших десятилетий);

— если все же «Зеленый переход» состоится, то те экономические связи, которые сейчас образуются между европейскими промышленниками и российскими экспортерами ресурсов, могут сделать последних главными поставщиками энергоносителя будущего — водорода;

— если «Северный поток — 2» начнет работать, а «Северный поток — 1» не будет остановлен, то пострадает якобы дружественная Евросоюзу, демократическая страна Украина, которая сейчас зарабатывает на транзите российского газа.

Кроме того, добавил Митрофанов, на семинаре постоянно звучал призыв не допустить «зависимости от России», который явно противоречит нынешним реалиям мировой торговли: «Все страны в эпоху глобализации в той или иной степени зависят друг от друга, потому что природные ресурсы и производственные мощности распределены по планете неравномерно».