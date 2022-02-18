Вашингтон, 18 февраля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) отказался от выгодной сделки с популярной музыкальной платформой Apple Music. Информацию об этом приводит Black Enterprise 18 февраля.

Скриншот YouTube Канье Уэст

Причиной отказа исполнителя от соглашения на $100 млн послужило его недавнее бойкотирование абсолютно всех стриминговых сервисов. Примечательно, что ранее каждая из пластинок Уэста была представлена на Apple Music.

Напомним, что выход нового альбома Канье Уэста под названием Donda 2 запланирован на 22 февраля 2022 года. По словам рэпера, прослушать будущий проект можно будет только на специальных плеерах.