Москва, , 18:16 — REGNUM Обращение депутатов Госдумы о признании ЛНР и ДНР является предупреждением Украине. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для сторон конфликта остаётся очень важным то, кто первый выйдет из Минских соглашений, отметил политолог.

«Известное голосование в Госдуме по обращению к президенту с предложением признать Республики Донбасса — это не нарушение Минских соглашений. Пока это лишь демонстрация готовности действовать. «Последнее китайское предупреждение», — заключил Дудчак.

Напомним, что на Донбассе резко обострилась ситуация на линии боевого соприкосновения, обстрелам подверглись окраины Донецка, Горловка, посёлки Пантелеймоновка и Красный Партизан.