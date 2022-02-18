Шенджин, Албания, 18 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Утром 18 февраля на юге Албании, в городе Леж в округе Шенджин загорелась фабрика по обработке морепродуктов.

Фабрика

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, возгорание произошло около 06:30 (время местное). Сообщается, что ни один из работников компании не пострадал. На место происшествия прибыли многочисленные пожарные и полицейские.

Дым от пожара накрыл город, что стало причиной изменения дорожного трафика в городе и пригородах.