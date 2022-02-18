Рига, 18 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В 2021 году в Латвии умерло 34 142 человека, что является самым высоким показателем за последние несколько десятилетий. Об этом говорится в сообщении Центрального статистического управления страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Подчеркивается, что с 2005 по 2019 год смертность в Латвии имела тенденцию к снижению, но в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, количество смертей увеличилось.

По сравнению с 2019 годом умерло на 1135 человек (4%) больше. В 2021 году количество умерших по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5 288 (18%). Наибольшее увеличение смертности было в конце 2021 года — в октябре и ноябре, когда умерло на 24% больше людей, чем в среднем за остальные месяцы 2021 года.

По подсчетам журналистов латвийского портала Rus.LSM.lv, в республике такой смертности в пересчете на 1 000 человек населения не наблюдалось с 1946 года — тогда было 19,7 смертей на 1000 жителей, а в 2021-м — 19.

Кроме того, произошло самое сильное c 1967 года годовое изменение населения по демографическим причинам — минус 0,9%. Предыдущие минимумы фиксировались в 1994 и 1995 годах (-0,7%).