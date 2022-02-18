Москва, , 18:11 — REGNUM Нагнетание антироссийской истерии, фейки о «вторжении» РФ — все это было ширмой для поставок странами НАТО летального оружия Киеву, усиления группировки ВСУ в зоне конфликта и отправки западных инструкторов и наемников на Донбасс, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Zhirinovskiy2012.ru

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«Что мы видим теперь? Минометные обстрелы и заявления глав ДНР и ЛНР о вынужденной эвакуации мирных жителей в российские регионы для спасения их жизней! Причем, под незатихающие обещания антироссийских санкций из Вашингтона и европейских столиц!» — отметил Слуцкий в телерам-канале.

Все это лишает киевский режим, ведомый националистами и радикалами, остатков разума, констатировал парламентарий.

«В комплексе это — наглая и циничная комбинация для прикрытия вопиющего нарушения украинскими властями минских соглашений. Это настоящее потворство геноциду русскоговорящего населения Донбасса», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.