Таллин, , 18:08 — REGNUM Крупнейший бизнес-центр в Прибалтике шведско-швейцарского производителя электротоваров ABB Group будет закрыт, без работы останутся 200 человек. Об этом сообщила Касса по безработице Эстонии со ссылкой на заявление предприятия.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Закрытие произойдет спустя шесть лет после открытия центра в Таллине. В штате центра насчитывается порядка 270 работников. Бизнес-центр обслуживал клиентов концерна в Северной Европе, Великобритании, Ирландии, России и странах Прибалтики.

Решение стало неожиданность, так как еше в январе 2022 года представительство ABB Group выпустило пресс-сообщение, в котором говорилось, что бизнес-центр развивается в Эстонии «стабильным и органичным курсом».

На сегодняшний день у ABB действуют 6 бизнес-центров в разных регионах мира — от Индии до Мексики. Благодаря этим центрам концерн может управлять промышленными заводами в 68 странах.