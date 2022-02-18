Таллин, 18 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Крупнейший бизнес-центр в Прибалтике шведско-швейцарского производителя электротоваров ABB Group будет закрыт, без работы останутся 200 человек. Об этом сообщила Касса по безработице Эстонии со ссылкой на заявление предприятия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Закрытие произойдет спустя шесть лет после открытия центра в Таллине. В штате центра насчитывается порядка 270 работников. Бизнес-центр обслуживал клиентов концерна в Северной Европе, Великобритании, Ирландии, России и странах Прибалтики.

Решение стало неожиданность, так как еше в январе 2022 года представительство ABB Group выпустило пресс-сообщение, в котором говорилось, что бизнес-центр развивается в Эстонии «стабильным и органичным курсом».

На сегодняшний день у ABB действуют 6 бизнес-центров в разных регионах мира — от Индии до Мексики. Благодаря этим центрам концерн может управлять промышленными заводами в 68 странах.