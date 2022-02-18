Бургас, Болгария, , 18:07 — REGNUM В результате специальной операции пограничной полиции Болгарии в районе болгарско-турецкой границы задержана крупная группа иммигрантов, нелегально проникших на территорию Республики Болгария. Об этом 18 февраля пишет софийская газета «24 часа».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, сразу три автомобиля, в салонах которых оказалось в общей сложности 17 иностранцев, были остановлены на международном шоссе, ведущему к городу Бургас (юго-восток страны). Ни один из пассажиров транспортных средств не смог предъявить паспортов и других удостоверений личности.

Отметим, что задержанные лица являются выходцами из Афганистана и Ирака, планировавшими добраться до Австрии. В настоящее время они доставлены в региональный центр содержания беженцев в Бургасской области. Ведется расследование.

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