Бургас, Болгария, 18 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В результате специальной операции пограничной полиции Болгарии в районе болгарско-турецкой границы задержана крупная группа иммигрантов, нелегально проникших на территорию Республики Болгария. Об этом 18 февраля пишет софийская газета «24 часа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно официальной информации, сразу три автомобиля, в салонах которых оказалось в общей сложности 17 иностранцев, были остановлены на международном шоссе, ведущему к городу Бургас (юго-восток страны). Ни один из пассажиров транспортных средств не смог предъявить паспортов и других удостоверений личности.

Отметим, что задержанные лица являются выходцами из Афганистана и Ирака, планировавшими добраться до Австрии. В настоящее время они доставлены в региональный центр содержания беженцев в Бургасской области. Ведется расследование.