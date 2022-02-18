Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге появятся контейнеры для дуальной сортировки мусора. Об этом 18 февраля сообщила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» (НЭО) Екатерина Горшкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дуальную система, которую внедрят летом 2022 года, предназначена для сортировки мусора на сухие отходы (стекло, пластик и бумага), и мокрые — все остальные.

Существуют различные способы деления отходов на подвиды. Среди них есть и пофракционное деление, когда у каждой фракции есть отдельный контейнер. В таком случае их количество может доходить до 20. В России этот способ используется, но выбираются основные: пластик, стекло, бумага. Процедуру утилизации по четырём контейнерам (последний относится к смешанным отходам) НЭО уже запустили на 50 площадках в Калининском районе Петербурга.

«Мы, в первую очередь «Невский экологический оператор» и комитет по природопользованию, говорим о некой систематизации раздельного сбора, изготовления некоторых отдельных правил, по которым этот раздельный сбор будет. И раздельный сбор по этим правилам должен появиться абсолютно везде», — заявила Екатерина Горшкова.

Отметим, что комитет по природопользованию совместно с комитетом по культуре запустил конкурс на дизайн-проект, связанный с раздельным сбором мусора. Участники смогут разработать оформление мусоровозов, контейнеров, а также придумать, какие надписи они будут содержать. Помимо этого можно будет разработать дизайн одежды сотрудников.

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