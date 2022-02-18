Таллин, , 18:04 — REGNUM НАТО для усиления сдерживания возможного военного противника следует направить в страны Прибалтики ракетные системы дальностью до 500 км в дополнение к уже размещенным здесь боевым группам. Об этом научный сотрудник Международного центра оборонных исследований в Эстонии Мартин Хурт заявил порталу гостелерадиовещания страны ERR.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это дало бы возможность усилить сдерживание, если захочется что-то сделать посильнее или иначе», — сказал Хурт.

По его словам, просто увеличивать число военных НАТО в подразделениях, размещенных в Прибалтике, недостаточно: «В принципе, нет большой разницы, будет ли такая боевая группа состоять из 1000, 1500 или 3000 военных. Концепция та же самая: многонациональное подразделение по своему боевому потенциалу скорее носит символический характер, картину в целом это не изменит».

«Если же НАТО захочет продемонстрировать, что она усиливает свое присутствие в регионе, то ракетная система могла бы быть одним из вариантов. Сдерживание может принимать и другие формы, и ракетная система увеличенной дальности просто один из примеров», — уверен эстонский военный эксперт.

Он подчеркнул, что имеет в виду именно развернутые союзниками по НАТО системы, а не те ракетные комплексы, которые страны Прибалтики сами намереваются купить.

Расстояние от приграничной с Россией Нарвы до Санкт-Петербурга по прямой — 135 км.