Бишкек, 18 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Джалал-Абадской области Киргизии спасатели четвёртый день подряд продолжают искать четырёх человек, пропавших во время схода лавин. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций сегодня, 18 февраля.

Лавина

По данным ведомства, под снежными завалами оказались сотрудники китайской дорожностроительной компании «China Road and Bridge Corporation» — трое граждан Китая и один гражданин Киргизии.

В поисковых работах задействованы около 60 человек — сотрудники МЧС, работники китайской корпорации и добровольцы из числа местных жителей.

Также стало известно о том, что 14 февраля на 340-м километре альтернативной трассы Север — Юг сошла лавина, которая накрыла два автомобиля и вагон-бытовку. В результате чего пострадали два киргизстанца и один гражданин Китая.