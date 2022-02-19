Скопье, , 05:02 — REGNUM В период с 2017 по 2022 год 568 македонских медиков потребовали, чтобы Ассоциация врачей выдала им свидетельство о том, что они не преследуются судом чести.

Пьяная медсестра Цитата из видео Пьяная медсестра в Омском травмпункте (Новости Росии и Мира)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, такие свидетельства необходимы медикам для получения разрешения для обучения вне страны или для окончательного выезда и получения работы за рубежом.

В период с 2012 по 2016 год такие свидетельства поучили свыше 600 медиков. Таким образом, около 1200 молодых врачей покинули Северную Македонию всего за 10 лет. Большая их часть теперь работает в Германии.

Причинами выезда врачей называют отсутствие уважения к докторам, низкие заработные платы, государственная политика в сфере здравоохранения, давление со стороны властей.

Средний возраст врачей в Северной Македонии составляет 57 лет, в восточной Македонии он еще выше и составляет 60 лет — это предпенсионный возраст.

В стране нехватка врачей-специалистов: в Скопье — анестезиологов, в Велесе работает лишь один хирург. Не хватает врачей-педиатров.

В период пандемии заработные платы врачей увеличили на 40%, медицинских сестер — на 20%. Тем не менее, врачи отмечают необходимость улучшения условий труда, капитального ремонта зданий больниц.

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