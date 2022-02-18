Бишкек, , 18:02 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали и экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре сегодня, 18 февраля.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

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В ведомстве отмечают, что генпрокуратура соседней страны уведомила киргизстанских коллег о том, что экстрадируемый казахстанец является одним из создателей мошеннической «инвестиционной компании».

В результате его противозаконных действий гражданам Казахстана причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге (более 708 млн рублей).

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