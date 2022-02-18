Москва, , 18:19 — REGNUM Народные республики Донбасса будут признаны Россией в качестве государств в случае масштабных действий со стороны Украины. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вероятность признания в краткосрочной перспективе напрямую зависит от действий ВСУ — будет ли начата агрессия Запада руками Украины против ЛДНР. Если всё же это «обострение» перерастёт в нечто большее, то за признанием дело не станет», — полагает эксперт.

Напомним, что в Государственной Думе большинством голосов было принято обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать государственность ЛНР и ДНР.