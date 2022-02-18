Луганск, , 18:00 — REGNUM На время уехать в Россию призвал сограждан глава ЛНР Леонид Пасечник в своём обращении 18 февраля. Заявление размещено на сайте главы республики.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

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Отметив, что украинские войска сформировали вдоль всей линии соприкосновения внушительную ударную группировку и планируют осуществить не только провокации, но организовать глубокий прорыв вглубь территории ЛНР, глава республики сказал, что силовые структуры готовы защищать страну.

Пасечник «С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации».

Глава ЛНР отметил, что уже отдал поручения обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь людям добираться до пограничных пунктов пропуска. Россия готова обеспечить организованный приём и размещение на своей территории жителей ЛНР. Пасечник добавил:

«Ещё раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».

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