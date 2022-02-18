Пасечник призвал жителей ЛНР на время уехать в Россию
Луганск, 18 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. На время уехать в Россию призвал сограждан глава ЛНР Леонид Пасечник в своём обращении 18 февраля. Заявление размещено на сайте главы республики.
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Отметив, что украинские войска сформировали вдоль всей линии соприкосновения внушительную ударную группировку и планируют осуществить не только провокации, но организовать глубокий прорыв вглубь территории ЛНР, глава республики сказал, что силовые структуры готовы защищать страну.
Глава ЛНР отметил, что уже отдал поручения обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь людям добираться до пограничных пунктов пропуска. Россия готова обеспечить организованный приём и размещение на своей территории жителей ЛНР. Пасечник добавил: