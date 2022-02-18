Симферополь, 18 февраля 2022, 17:58 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил поддержку народу Донбасса, заявление он опубликовал 18 февраля в соцсетях.
Глава Крыма добавил, что Украина демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений, и выразил уверенность, что руководство РФ примет необходимые решения.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля руководители ДНР и ЛНР заявили об эвакуации населения в связи с активизировавшимися обстрелами со стороны Украины. В Крыму заявили о готовности принять жителей республик.