Симферополь, 18 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил поддержку народу Донбасса, заявление он опубликовал 18 февраля в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«Главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Наша страна, наш Президент никогда не бросят сограждан и соотечественников в беде. Безопасность мирных людей будет обеспечена. В эти трудные дни крымчане выражают свою поддержку народу Донбасса. Мы с вами, вся Россия с вами!» — написал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что Украина демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений, и выразил уверенность, что руководство РФ примет необходимые решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля руководители ДНР и ЛНР заявили об эвакуации населения в связи с активизировавшимися обстрелами со стороны Украины. В Крыму заявили о готовности принять жителей республик.