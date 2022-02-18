Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM Нижегородский областной суд рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения в отношении бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, обвиняемой в мошенничестве, передают региональные СМИ.

Экс-чиновница попросила суд перевести её под домашний арест, сославшись на плохие условия содержания в следственном изоляторе и проблемы с зубами.

Следственные органы выступили против, обосновав свою позицию тем, что обвиняемая может попытаться скрыться от правосудия, уехав за границу — в Италии у неё имеется недвижимость.

В итоге суд решил оставить Елену Лопаеву под стражей с содержанием в СИЗО до 23 марта 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что бывшего вице-премьер-министра Пермского края Елену Лопаеву арестовали 24 января 2022 года. Экс-чиновнице предъявили обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, она вместе со своими подельниками похитила свыше 50 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие XXI век». Присвоенные пожертвования Лопаева тратила их на автомобили премиум-класса, поездки за границу и развлечения.