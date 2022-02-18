Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, затворы которого были закрыты из-за угрозы наводнения во время сильного шторма, вновь открыт. Дамба в очередной раз уберегла город от большой воды в непогоду. О предотвращении наводнения 18 февраля сообщили в дирекции КЗС.

Dambaspb.ru КЗС Петербурга

Напомним, в пятницу 18 февраля Северная столица оказалось в тыловой части циклона «Иления». С ночи и до середины дня в городе бушевал сильный ветер, порывы которого достигали 20 м/c. Из-за подъема уровня воды в Неве до критических значений дирекцией КЗС еще вечером 17 февраля было принято решение закрыть затворы на дамбе, чтобы избежать наводнения в городе.

К вечеру 18 февраля затворы водопропускных и судопропускных сооружений КЗС переведены в штатное положение «открыто».

"Замечаний по работе технологического оборудования нет. Судоходный канал свободен для прохода судов. Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений», — отметил в КЗС.

Таким образом Комплексом защитных сооружений предотвращено первое наводнение в 2022 году и 29-е в общем списке со времени ввода КЗС в эксплуатацию.