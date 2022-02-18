Москва, 18 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Создание российских криптобирж облегчит работу Росфинмониторинга, который сможет предотвращать нелегальные операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

David McBee Криптовалюта

«В середине 2021 года Россия занимала третье место в мире по майнингу биткоина, при этом криптобиржи, криптообменники и криптокошельки все еще не подпадают под требования ПОД/ФТ. Легализация криптовалют позволила бы сделать их использование безопасным, в то время как запрет может лишь стимулировать «серый» рынок, что создаст дополнительные сложности для отслеживания незаконных транзакций и облегчит их проведение, — сказала она. — Создание российских криптобирж позволит майнерам продавать криптовалюту, а государству — взимать налоги за осуществление подобной предпринимательской деятельности. Также это облегчит работу Росфинмониторинга, который сможет предотвращать нелегальные операции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России уже подготовил законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты.