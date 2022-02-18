Москва, 18 февраля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Многие органы российской государственной власти не знают, как вообще относиться к самозанятым, как с ними взаимодействовать, что контролировать, за что наказывать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Лашманского сельского поселения от «Партии роста» Альберт Латыпов.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Для того, чтобы выявить новых самозанятых, нам вообще нужно внести это определение, само понятие в закон. Необходимо субсидировать их, помогать как предпринимателям и вообще считать их предпринимателями, потому что если кто-то из ИП переходит в самозанятого, то он все равно считается субъектом малого и среднего бизнеса, но с видом налогообложения для самозанятых. А если он из физлица становится самозанятым, то у него даже ОГРН (основной государственный регистрационный номер — прим. ИА REGNUM) нет, то есть фактически он не числится бизнесменом, — сказал Латыпов. — Плюс ко всему многие органы государственной власти не знают, как вообще относиться к самозанятым, как с ними взаимодействовать, что контролировать, за что наказывать».

Как полагает эксперт, если доработать законы в отношении самозанятых, то таких будет больше.

«Ну и, конечно же, необходимо стимулировать жителей РФ к переходу из самозанятого в ИП, но не насильно, а путем разной помощи. Например, дать возможность кредитоваться. На данном этапе этого нет. И это, наверное, один из самых острых вопросов», — подытожил Латыпов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ постепенно будет расти количество успешных самозанятых.