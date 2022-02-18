Москва, , 18:03 — REGNUM Западу и руководству Украины безразличны страдания населения Донбасса, они устраивают и готовы к новым, более масштабным провокациям. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

«Мы видим организованную провокацию с якобы обстрелом детского сада. Она полностью разоблачена, но англо-американские СМИ и их посольства плевали на разоблачения. Мы видим, что они готовы даже к провокациям с якобы применением Россией химического оружия. Мерзавцы в этом натренировались в Сирии», — заявил эксперт.

По мнению политолога, «даже наша оборона будет истолкована как наша агрессия».

Второй день Донбасс подвергается массированным обстрелам, напомнил Григоров. Вина за обстрелы будет и уже возлагается мировыми СМИ не на режим в Киеве, а на Россию, уверен эксперт. «Мы видим, что Запад, США не хотят мира, они хотят додавить Россию», — 145 отметил Григоров.

«Мы видим, что на конкретные меры и предложения мира, даже похабного, наши противники (так записано уже в военной доктрине США) отвечают усилением давления, обстрелов Донбасса, провокациями. Они полагают, что владея мировыми СМИ, им всё можно, в том числе выдавать агрессию и инфернальное зло за мир. Факты геноцида и этноцида русского населения со стороны киевского режима Россия доказательно предъявила и обязательно добьется ответа от всех виновных в них», — заключил политолог.

Напомним, что на Донбассе идут обстрелы окраин Донецка, Горловки, других населённых пунктов. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения.