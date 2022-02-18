Ижевск, 18 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Ижевске в 2022 году планируется оборудовать ещё одну площадку для выгула собак. Об этом в прямом эфире в социальных сетях заявил глава города Олег Беемеметьев.

Tololo.ru Собаки

По его словам, новая площадка может появиться на пересечении улиц 10 лет Октября и Автозаводской.

Здесь будут оборудованы тренажеры для дрессировки животных, специальные контейнеры для отходов, скамейки, а также освещение.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Ижевске открылись две новых площадки — около сквера оружейника Драгунова и на улице Берша. Годом ранее площадки появились на Заречном шоссе и в парке Тишино.