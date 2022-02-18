Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге заключили под стажу сотрудником отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (ОБ ППСП) УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга Павла Марчука, которого обвинили в превышении должностных полномочий во время задержания административного правонарушителя. Об этом 18 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (ОБ ППСП) УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в отношении административно задержанного правонарушителя.

10 ноября 2021 года в Приморском районе были задержаны двое молодых людей, которые выходили из ресторана. К одному из них, по словам пострадавшего, один из полицейских применил физическую силу и электрошокер. Спустя несколько часов в отделе полиции потерпевшего отпустили, выписав штраф за мелкое хулиганство в 500 рублей.

14 февраля Марчук был задержан в порядке ст.91 УПК РФ, после чего 15 февраля ему было предъявлено обвинение, вину не признал, от дачи показаний отказался. Еще через день Марчуку был продлен срок задержания на 72 часа. В пятницу 18 февраля Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Марчука.

«Марчук и защитник возражали, просили избрать домашний арест. Суд ходатайство удовлетворил, избрав стражу по 12 апреля», — разъяснили в ОПС.

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