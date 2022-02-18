Вашингтон, 18 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Spotify отметили рост количества прослушиваний песен из сериала «Эйфория» с момента выхода второго сезона шоу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса 18 февраля.

Скриншот YouTube Сериал «Эйфория»

По данным стриминговой платформы, популярность заглавного саундтрека сериала выросла более чем на 260%. Одной из самых прослушиваемых песен сериала стала Drink Before The War в исполнении Sinead O'Connor — количество её стримов увеличилось более чем в 269 раз.

При этом количество тематических плейлистов, созданных самими пользователями, превысило 600 тыс. Самым популярным персонажем сериала стала Мэдди (Алекса Деми) — ей посвятили более 3,9 тыс. плейлистов.

ИА REGNUM напоминает, что премьера второго сезона состоялась 9 января 2022 года. Шоу стало самым просматриваемым проектом на HBO Max.